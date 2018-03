Weiter geht es im Luftfahrt- und Technik-Museumspark Merseburg, wo beide zwischen etlichen historischen Flugzeugen auch im Mercedes des Ostens, dem Wolga, Platz nehmen. Verschiedene Kunstangebote warten im und in der Nähe des Merseburger Doms: im Kulturhistorischen Museum, in der Willi-Sitte-Galerie und im Kunsthaus Tiefer Keller.

Nachdem Victoria und Andreas bereits am Stadtrand Halles die längste Eisenbahnbrücke Deutschlands kreuzten, finden sie am Ziel in Bad Dürrenberg das längste zusammenhängende Gradierwerk und den ältesten Eisenbahntunnel in Deutschland.