… im königlichen Krakau

Kraków, so heißt sie in der Landessprache, ist eine lebendige Stadt. Doch sie atmet auch große Historie. In der Wawelkathedrale wurden die polnischen Könige gekrönt, zuletzt August der Starke und sein Sohn.



Der US-amerikanische Regisseur Steven Spielberg erkor den Stadtteil Kazimierz als Drehort für seinen Film "Schindlers Liste" aus und berührte damit ein tragisches Kapitel der Geschichte.



Moderatorin Beate Werner lernt die Stadt an der Weichsel mit ihren Facetten kennen und kommt auch auf den Geschmack eines päpstlichen Törtchens …