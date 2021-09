... auf Blankenhainer Landpartie

Wer das Deutsche Landwirtschaftsmuseum in Blankenhain besucht, kann sich auf eine Zeitreise durch 200 Jahre Landwirtschaft freuen. Zogen bis in die 1920er Jahre hauptsächlich Pferde, Ochsen und Kühe den Pflug, so brachte die Erfindung des kleinen kompakten Verbrennungsmotors den Bauern in Mitteldeutschland, die vor allem schmale Felder bearbeiteten, große Erleichterung. Wie gerufen kamen "Bulldog" und "Hanomag", aber auch "Pionier" und "Famo".