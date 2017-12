Eine Glocke aus weißem Gold! Das Kaolin fürs Meißner Porzellan kam zuerst aus dem Erzgebirge. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bronze, Stahl oder Porzellan werden da zum Klingen gebracht - auf dem ersten Glockenwanderweg Deutschlands. Eine Route von 23 Kilometern verbindet 16 wohltönende Stationen, die ganz verschiedene Glockengeschichten erzählen. Einige gehören zur Kirche, andere zum Bergwerk, manche gingen in die Literatur ein oder wurden vertont.



In Deutschneudorf können selbst die Jüngsten ein Lied vom Glöckchen singen und hüten ihr singendes, klingendes Bäumchen.



Im Spielzeugdorf Seiffen geht ein Zimbelstern in der Bergkirche auf - der ziert nicht nur die Orgel, sondern setzt auch im Inneren ein Spielwerk mit kleinen Glocken in Gang.



Moderatorin Beate Werner entdeckt eine neue Facette des Weihnachtslands Erzgebirges bei "Unterwegs in Sachsen - Deutschneudorfer Glockenklang" im MDR FERNSEHEN.