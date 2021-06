Küssen verboten - Geschichten aus dem Dresdner Zoo

Ein Zoologischer Garten mitten in Dresden braucht auch verständnisvolle Nachbarn. Lokführer Daniel Henke von der Dresdner Parkeisenbahn berichtet der Moderatorin, wie es dazu kam, dass in den siebziger Jahren zwei junge Orang-Utans in einem Wagen ganz offiziell Platz genommen hatten. Bildrechte: Dresdner Parkeisenbahn