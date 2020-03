Im Ski-Gebiet am Adlerfelsen mit moderner Liftanlage, Allwetter-Bobbahn und elf Schnee-Kanonen wird auf der Piste gefahren, sobald die Nächte frostig sind. In den Badegärten Eibenstock kann man anschließend die müden Glieder beleben. Sogar eine Banja mit Zwiebelturm gibt es da. Das Dampfbad russischer Bauart ist ein Architektur-Import von jenseits des Ural aus sibirischer Fichte und Lärche.

Die Eibenstocker Staumauer misst knapp 66 Meter in der Höhe und über 300 Meter in der Länge und gilt als die mächtigste weit und breit. Sie staut das sogenannte "Erzgebirgsmeer". Für das "Unterwegs in Sachsen"-Team wird die Betonmauer sogar ihr geheimnisvolles Inneres preisgeben. An den waldreichen Hängen ringsum "rücken" derweil die Kaltblüter Max und Sepp zwei Tonnen schwere Stämme.

Im Hundert-Welten-Haus kann man wohnen, Urlaubs-Suiten buchen, malen und töpfern, Yoga-Stunden erleben und im Café Buchweizenpfannkuchen genießen. Bildrechte: MDR/ René Römer

Beate Werner besucht einen Bandoneon-Meisterbauer und einen in Dresden studierten Meistermaler, der an Eibenstock sein Herz verlor.



Längst steht die Stadt nicht mehr für bunt gestickte Deckchen. In einer angestammten Stickerei werden heutzutage vielmehr Hightech-Textilien produziert, die zum Beispiel gegen Cola-Flecken resistent sind.



Die Moderatorin lernt zudem, dass man in Eibenstock in den Ferien japanisch, indisch, afrikanisch und peruanisch wohnen kann - im kunterbunten "Hundert-Welten-Haus".