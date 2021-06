Küsse, Schüsse, Teufelswerk – Auf dem Malerweg

Picknick im Schlossgarten Pillnitz - was für eine Kulisse Bildrechte: Janine Stelling

Wer kennt sie nicht, die berühmten Chöre des "Freischütz" von Carl Maria von Weber? "Wir winden dir den Jungfernkranz" oder der Jägerchor mit "Was gleicht wohl auf Erden". Vor 200 Jahren wurden diese romantischen Melodien über Nacht zu Gassenhauern. Nach der spektakulären Uraufführung des "Freischütz" am 18. Juni 1821 im Königlichen Schauspielhaus in Berlin pfiff und tanzte man zu den Liedern auf den Straßen.

Komponiert hatte Weber die Oper auf seinem Sommersitz in Hosterwitz bei Dresden. Hier fand er, wie er schrieb, "Ruhe, oh herrliche Ruhe!" und er hörte förmlich die Melodien, die für ihn "… irgendwie in der Luft dieser verträumten Gegend lagen."

In Hosterwitz bei Dresden fand Carl Maria von Weber "herrliche Ruhe" um seinen "Freischütz" zu komponieren. Bildrechte: maria-am-wasser.de

200 Jahre "Freischütz"