Porphyr überall: Der Eingang zum Leipziger Grassimuseum ist aus Rochlitzer Porphyr gefertigt. Bildrechte: MDR / Wolfgang Leyn

"Unterwegs in Sachsen"-Moderatorin Beate Werner sieht diesmal ROT! Denn sie wandert auf den Rochlitzer Berg, der einen besonderen Schatz birgt: Porphyr - ein roter Stein, wie es ihn sonst nirgendwo gibt. Man nennt ihn auch sächsischen Marmor oder Stein der sächsischen Könige. Als solcher ziert er stattliche Bauwerke: Burgen, Schlösser, Kirchen. Verbaut wurde er aber auch gleich vor Ort: in Rochlitz. So zeigen sich Brücke, Postmeilensäule und Tür- sowie Fensterschmuck in markanter Farbigkeit.



Beate Werner erfährt, wie das rote Material vulkanischen Ursprungs gewonnen wird, was ein Vampir mit dem Stein zu tun hat, wie Porphyr Bildhauer inspiriert und welche Rolle ein königlicher Nachttopf im Porphyr-Ambiente spielt.