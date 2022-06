Unterwegs bei Sachsens Nachbarn ... Schlesiens Tal der Schlösser

Eine Fratze mit gespaltener Zunge - so grinst nur der Teufel! Aber in einer Kirche? Gibt es nicht? Gibt es doch. In Karpacz/Krummhübel. Meisterinnen und Meister des Wikingerschiffbaus haben die Stabkirche Wang im Mittelalter erbaut. Die Geschichte, wie die Kirche nach Karpacz kam, und viele andere Sensationen erzählt "Unterwegs in Sachsen"-Moderatorin Beate Werner auf ihrer Reise ins Tal der Schlösser.