Moderatorin Beate Werner reist diesmal ins Osterzgebirge in die Gegend um den idyllischen Ort Rechenberg-Bienenmühle. Und sie nimmt die Hochgebirgsausrüstung mit, denn hier kann man tatsächlich 8.000er besteigen. Die Steinkuppe zum Beispiel ist stolze 8.060 Dezimeter hoch. Aber auch die wollen bezwungen sein. Und wer in guter Kondition ist, kann mit der Besteigung aller vierzehn 8.000er angeben, wenn er aus dem Urlaub zurückkommt.

Caipirinha statt Glühwein! Beate Werner wartet auf den Sommer. Bildrechte: Katrin Claußner

Hier wird Bier gebraut



Rechenberg ist bekannt für sein Bier. Da ist zum einen die Rechenberger Brauerei mit dem sächsischen Brauereimuseum. Und es gibt sogar noch eine zweite: In der hat Rumpelstilzchen das Sagen.



Zudem schaut Beate Werner beim Häuslemacher vorbei, der das halbe Erzgebirge in Miniatur nachbaut, wundert sich über ein Flugzeug im Vorgarten und probiert das Ökobad aus - in dieser Jahreszeit nur etwas für ganz Abgehärtete!