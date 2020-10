... zwischen Baum und Burg im Tharandter Wald

Beate Werner reist ganz genau in die Mitte Sachsens - in den Tharandter Wald. Ein wunderbarer, uralter Wald - der zum Teil sehr bedacht von Menschenhand genau so geplant und angelegt wurde. Dort erlebt sie, wie eine Burg geputzt wird, besucht einen Pfeifenmacher, telefoniert im Wald mit sich selbst, besteigt die Rocky Mountains und wird zu guter Letzt noch von einer Räuberbande in Schach gehalten.