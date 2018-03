Was verbindet Pittiplatsch mit Thum? Bildrechte: MDR/Sophia Grimm

"Unterwegs in Sachsen"-Moderatorin Beate Werner entdeckt eine Gegend, durch die einst ein "Opernwagen" rollte, der nun von Eisenbahnfans wieder in Szene gesetzt wird. Sie stellt einen Mann mit Bergbau-Faible vor, der einen Förderturm in seinem Garten platzierte und ein kleines Museum in der Toreinfahrt einrichtete.



Natürlich verrät sie auch, was Pittiplatsch, den Lieben, mit Herold verbindet und warum einer auszog, das Spuken in Thum zu filmen.



Musikalische Akzente setzt ein traditionsreiches Orchester der Stadt - die Bläserphilharmonie.