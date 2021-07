Urlaub zu Hause – Das Floßmovie auf der Elbe

Urlaub in der Heimat – das ist nicht nur ein neuer, pandemiegeschuldeter Trend, das ist einfach tatsächlich wunderschön. Beate Werner und Alex Huth machen sich zu zweit auf den Weg - den Wasserweg! Mit einem Floß schippern die beiden die Elbe hinunter, in einer Gegend, die immer wieder zum Staunen und Träumen anregt: das Elbsandsteingebirge.

Unterwegs frischen sie Erinnerungen auf. Wo ist Sachsen am schönsten? Was waren die besten Erlebnisse auf ihren Reisen kreuz und quer durchs Land? Ob Baden im Olbersdorfer See, Kaffeekunst in Pirna, Bimmelbahnfahren im Osterzgebirge, Klettern im Bielatal oder die Besteigung eines "Achttausenders". Die Zuschauerinnen und Zuschauer bekommen Tipps und erleben die schönsten Touren zwischen Oberlausitz und Zwickau, zwischen Schmilka und Torgau mit. Und da das alles nicht in eine einzige halbe Stunde Sendezeit passt, gibt es drei Wochen später Teil zwei dieser Best-of-Sachsen-Reise.