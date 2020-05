... im Vogtländischen Mühlenviertel

Auch in Mühltroff steht alles im Zeichen der Getreidemühle. In einer ehemaligen Mühle haben die Jugendlichen Niklas Weiß, Tizian Weisflog, Ben Schlott und Tobias Fischer ein Modell einer Wassermühle an der Wisenta im Maßstab 1:30 nachgebaut. Das Modell reichten sie als Projektarbeit an der Staatlichen Regelschule in Schleiz ein. Bildrechte: Heike Riedel