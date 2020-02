Unterwegs in Sachsen … Winterfreuden am Aschberg

Wo die westlichen Ausläufer des Erzgebirges ins Vogtland hineinragen und wo stattliche Rathäuser von Sprungschanzen flankiert werden, dort sind Weltmeister zu Hause. Sie stehen für Spitzenleistungen beim Skispringen auf der Schanze und beim Bälgemachen im Akkordeonbau.

Moderatorin Beate Werner ist neugierig geworden und bricht auf zu einer Reise nach Klingenthal am Fuße des Aschbergs.

Beliebt auch im Sommer: Skispringen

Die Großschanze in der Vogtland-Arena in Klingenthal Bildrechte: MDR/Heike Riedel In der Turmkapsel der 2006 eingeweihten Vogtlandarena erfährt sie, wie der Schanzenbau das Skispringen verändert hat. Wurde bei den I. Olympischen Winterspielen 1924 in Chamonix olympisches Gold noch mit einer Weite von 49 m errungen, so sind heute Sprünge von über 140 m in Klingenthal an der Tagesordnung. Selbst im Sommer erfreut sich das Schanzenspringen inzwischen großer Beliebtheit.

Klingenthal - auch Ort der Skilangläufer

Auch die Skilangläufer sind in Klingenthal zu Hause. Beate Werner trifft Ski-Asse wie Gert-Dietmar Klause vom einstigen SC Dynamo Klingenthal in der Skihütte "Sport Albert" in Mühlleiten. Hier wurde einst der Plan eines Ski-Marathons als 50 km Distanz über den Kamm ins Leben gerufen. Ende März 1973 wurde der erste Kammlauf bei guten Schneeverhältnissen ausgetragen.



Und damals wie heute ist es kein Geheimnis: Über Erfolg oder Misserfolg entscheidet nicht zuletzt das Skiwachs. Interesse weckt bei Beate Werner ein wachsloser Ski, den die Moderatorin selbst ausprobiert.

Gehören zusammen: Instrumentenbau und Wintersport