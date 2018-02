Zwigge - so klingt der Name der viertgrößten sächsischen Stadt, wenn ihn Einheimische aussprechen. Ohne die Mundart klänge er nicht ganz so weich: Zwickau. Doch liebens- und vor allem sehenswert ist sie so oder so. Besonders im Jahr ihres 900. Jubiläums. Denn sie hält viel bereit für den neugierigen Touristen.