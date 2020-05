... Wehlener Perlen

"Du sonniges Wehlen, du Perle der Schweiz" - so beginnt ein Liebeslied an den beschaulichen Ort. Um 1900 schwärmen Werbeplakate vom "Deutsch-Nizza". Damals schleppen "Schweizführer" auf Küchenstühlen fußlahme Touristen von Perle zu Perle.

Ob romantische Burgruine oder atemberaubende Wilkeaussicht - jeder Ausflug entlang des Malerweges lohnt, meint "Unterwegs in Sachsen"-Moderatorin Beate Werner.



Und weil alles so reizend und schön ist, gibt es Wehlen gleich zweimal. Unten an der Elbe mitten in der Sächsischen Schweiz liegt Stadt Wehlen und ein paar Höhenmeter darüber Dorf Wehlen. Dort reihen sich rund um die Kirche ganz besondere Perlen. Im Milchhof Fiedler trainiert Kuh Malwa für den berühmt-berüchtigten Kuhfladenwettbewerb. Worum es geht, wird noch nicht verraten.