Unser Ausflug nach Westthüringen beginnt in der Ferienhaus-Lichtung. Das ist eine Urlaubsunterkunft, die zum wiederholten Mal den Thüringer HolidayCheck Award bekam. 2018 auch wieder. Wenn Urlaub in Thüringen, dann sind die Touristen am liebsten dort und sie empfehlen die Siedlung in den sozialen Netzwerken auch weiter.



Im Ort besuchen wir "Kaschtin" das Original, das 30 Jahre der Schmied von Ruhla war, ohne je diesen Beruf gelernt zu haben. Auch Tabakpfeifen kamen aus Ruhla. Die kunstvoll geschnitzten, frivolen und skurrilen Pfeifenköpfe waren in aller Welt bekannt. Man spricht im Ort einen besonderen Dialekt, hat eine eigene Oper und eine eigene Wurstsorte.