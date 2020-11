Unterwegs-Moderatorin Steffi Peltzer-Büssow entdeckt alte Natur und neue Ideen: In Roldisleben lockt die Spiegelarche, Vertrautes neu und anders zu sehen. In Wiehe ziehen junge Architekturideen ins historische Schlossgemäuer. In Donndorf wurde der Bahnhof zum "Saftladen" und in Rastenberg soll Whiskey beim Restaurieren der Kirche helfen. Steffi trifft streuobstbegeisterte Schäfer, frisch ausgebildete Landschaftsführer und einen künstlerischen Wanderwegewart.

Steffi Peltzer-Büssow und Michael Krüger von der Inititative Rabenswaldweg Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK