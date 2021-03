Adressen, Hintergründe und Kontakte zur Sendung Das Meininger Theater

Das Meininger Staatstheater setzt seinen Spielbetrieb weiterhin bis zum 30. April 2021 aus. Anfang April soll die Infektionslage erneut bewertet werden. Der neue Spielplan wird zeitnah auf der Internetseite des Meininger Theaters veröffentlicht. Karten, die bereits für Dezember bis April erworben wurden, können zurückgegeben werden.



Schloss Elisabethenburg und die Ausstellung zum Meininger Musenhof

Kulturstiftung Meiningen-Eisenach, Meininger Museen

Schlossplatz 1, 98617 Meiningen

Tel.: 03693 - 50 36 41



Der Meininger Wanderweg

Das Schloß Elisabethenburg in Meiningen ist Ausgangspunkt der Wanderroute.

Über den Herrenberg führt der Weg zum beliebten Aussichtspunkt Dietzhäuschen. Überwiegend auf schmalen Pfaden geht es weiter zur Schaubachhütte.

Durch Hallenwälder führt ein schmaler Weg entlang des Steilhanges zur Ruine der Habichtsburg. Über Dreißigacker geht es weiter in Richtung Meiningen, vorbei am Fliederrain, auf dem Mitte Mai großflächig der Flieder blüht, gelangt man zur Goetzhöhle.



Dauer: 3 Stunden

Länge: 10,4 Kilometer

Höchster Punkt: 434 Meter über NN

Höhenmeter: Aufstieg 297 Meter

Tourenart: Rundtour

Wegweisung: Rotes "M" auf weißem Grund



Die Götzhöhle liegt unterhalb eines Hanges am westlichen Stadtrand von Meiningen am Dietrichsberg zur Werra hin. Die Goetz-Höhle ist eine Abriss-Spaltenhöhle. Die Höhle gilt als die größte Höhle dieses Typs in Deutschland, in Europa gilt sie als die einzige erschlossene und begehbare Kluft- und Spaltenhöhle. Entstanden sind die Klüfte und Spalten vor etwa 25.000 Jahren durch Abrutschen des Hanges, dieser Prozess dauert noch immer an.



Entdeckt wurde die Höhle von dem Meininger Kaufmann Reinhold Goetz im August 1915. Sie ist auf einer Länge von 420 Metern in vier parallelen Spalten und drei Etagen begehbar, wobei etwa die Hälfte des Führungsweges aus künstlich angelegten Stollen quer zu den Spalten besteht.



Götzhöhle

Am Dietrich, 98617 Meinigen

Tel.: 03693 - 503484



Brahmswanderweg

Start: Bogenbrücke hinter Schloss Elisabethenburg

Der Johannes-Brahms-Rundweg startet am Schloss Elisabethenburg und führt über die Bogenbrücke, die die Werra quert, nach Westen den Meininger Herrenberg hinauf.

Der Höhepunkt der Wanderung ist das Dietzhäuschen, der schönste "Balkon Meiningens". Von hier führt der Rundweg über Waldpfade, über Treppen und Asphalt hinunter und zurück zur Bogenbrücke und dem Schloss Elisabethenburg.



Der Wanderweg ist ca. 2,4 Kilometer lang.



Schillerwanderweg

Der noch junge Militärarzt und Schriftsteller Friedrich Schiller war 23 Jahre alt, als er in Bauerbach im Dezember 1782 ankam. Er war auf der Durchreise und Flucht aus Württemberg. Für ein halbes Jahr blieb es in dem Dorf bei Meiningen. Aus der Herzoglichen Bibliothek im Meininger Schloss holte er sich Papier, Tinte und Bücher.

Meiningen war seine Verbindung zur Welt. Die Route dorthin wurde der Schiller-Wanderweg. Er führt vom Schloss Elisabethenburg in Meiningen entlang der Werra nach Bauerbach.



Schillermuseum Bauerbach

In Bauerbach war das Wohnhaus des Rittergutes Bauerbach von Dezember 1782 bis Juli 1783 Schillers Aufenthaltsort. Heute befindet sich in dem Haus ein Museum.



Die Öffnungszeiten entnehmen sie bitte der Internetseite der Klassik-Stiftung Weimar.



"Gasthof zum braunen Roß"

Im nahen Gasthof „Zum braunen Ross“ aß Schiller, vergaß aber die Rechnung zu zahlen.

Bis heute hängt sie in den Gasträumen.

Und jetzt in der Zeit des Lockdowns bekommt man nach Voranmeldung ein Mittagessen zum Mitnehmen.



Tel.: 03 69 45 - 519 400



Naturtheater Bauerbach

Das Naturtheater "Friedrich Schiller" in Bauerbach bei Meiningen wurde 1959 mit der Aufführung des "Wilhelm Tell" gegründet. Die Bauerbacher fühlten sich von Anfang an dem Namen Friedrich Schillers und seinen Werken verpflichtet. Schließlich hielt sich der junge Dichter von 1782 bis 1783 in ihrem Dorf als Flüchtiger auf. Die jährlich Spielsaison beginnt im Juni und dauert bis August, zu sehen sind klassisches Theater, aber auch Stücke für Kinder.



"Friedrich Schiller" Bauerbach e.V.

Straße zur Naturbühne 1

98617 Bauerbach