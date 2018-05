Auch wenn die "Schwalbe" hier ausgeflogen ist, so hat sie doch ihr erstes Nest in Suhl . Wie alles anfing, zeigt das Fahrzeugmuseum. Ein guter Ort, um den jungen E-Vogel mit der guten alten 2-Takt-Schwalbe zu vergleichen. Die Moderatorin spürt auf, was von der Fahrzeugbautradition noch lebendig ist.

Aber Suhl ist auch als die Waffenstadt bekannt. Steffi Peltzer-Büssow schaut mit ihrem Kamerateam zu, was Büchsenmacher so lernen und erlebt einen Wettkampf im Suhler Schießsportzentrum. Beim Blick ins Jagdwaffenmuseum erfährt sie nicht nur etwas über Waffen, die meist in Suhl hergestellt wurden, sondern auch von den Waffen der Frauen.



Der Suhler Künstler Stefan Neidhardt hat zu diesem Aspekt einen wesentlichen Beitrag geleistet. Steffi Peltzer-Büssow besucht ihn auch in seinem Atelier. Kleine Sternengucker, treffsichere Farb-Schützen und ein Musiker mit besonderer Klangfarbe spielen auch eine Rolle.