Livestream | 35 Jahre Friedliche Revolution - Festakt aus Leipzig

Der MDR überträgt live aus dem Leipziger Gewandhaus den offiziellen Festakt zu 35 Jahre Friedliche Revolution in der DDR. Es sprechen Bundeskanzler Olaf Scholz, der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer und die Bürgerrechtlerin Marianne Birthler.



Im Herbst 1989 läuteten die Montagsdemonstrationen in Leipzig und anderen Städten eine Revolution ein, die zum Ende der DDR führte. In Beiträgen rund um den Festakt erinnert das MDR aktuell extra an die bewegenden Bilder von damals und geht mit Zeitzeugen und Politikern der Frage nach: Was bedeuten Freiheit und Demokratie heute für uns?