05.05.2023 | 20:30 Uhr Livestream | Fakt ist! Aus Erfurt: Enttäuschung, Wut und Zukunftsangst

Hauptinhalt

Die Zufriedenheit mit der Demokratie und das Vertrauen in staatliche Institutionen sind in Thüringen zuletzt stark zurückgegangen. Was sind die Gründe für den Vertrauensverlust. Unser Thema bei Fakt ist! aus Erfurt.