Livestream: Fragen an die Spitzenkandidaten der Thüringer Landtagswahl

Kurz vor der Landtagswahl in Thüringen stellen sich die Spitzenkandidaten der wichtigsten Parteien ab 20:15 Uhr live im MDR FERNSEHEN unseren Fragen. Wir übertragen die Runde zudem im Livestream.

Die Moderatoren Julia Krittian und Lars Sänger sprechen dabei die Themen an, die in einer repräsentativen Meinungsumfrage von Infratest-Dimap im Auftrag des MDR als vordringlich genannt wurden.





Zuwanderung/Flucht

Bildung/Schule/Ausbildung

Wirtschaft