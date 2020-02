Das Politbeben in Thüringen hat sich einen Tag nach der Wahl des neuen Ministerpräsidenten nicht beruhigt. Die FDP-Fraktion in Thüringen will einen Antrag auf Auflösung des Landtags zur Herbeiführung einer Neuwahl stellen. Ministerpräsident Thomas Kemmerich will sein Amt aufgeben. Sehen Sie hier ein "MDR extra" live.