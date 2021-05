21.05.2021 | 20:00 Uhr Livestream: SPUTNIK SPRING BREAK 2021 – der DJ-Videostream

Hauptinhalt

Weil der SPUTNIK Spring Break in diesem Jahr nicht live auf der Halbinsel Pouch stattfinden kann, haben wir in sieben angesagte Top-Acts in die 13. Etage der MDR-Zentrale in Leipzig eingeladen. Ein siebenstündiger Live-Stream mit Headliner ALLE FARBEN und Top-Acts wie VIZE, YouNotUs, David Puentez, Jerome, den Ostblockschlampen und Pretty Pink. Allesamt SPUTNIK SPRING BREAK-Stammgäste.