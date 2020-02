Tag der Entscheidung in Thüringen: An diesem Mittwoch soll im Landtag ein neuer Ministerpräsident gewählt werden. Wir berichten live über die Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten aus dem Landtag in Erfurt. Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) ist der aussichtsreichste, aber nicht der einzige Kandidat. Bei CDU, FDP und AfD hat das Taktieren begonnen.