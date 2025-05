Der SES-Boxstall aus Magdeburg feiert sein 25-jähriges Bestehen. Roman Fress und Artur Reis sind am Samstag beim Boxabend auf der Seebühne die beiden Hauptkämpfer. Im Livestream zeigt "Sport im Osten" ab 20 Uhr die Vorkämpfe: Michel Dobler vs. Jan Uhrin und Richard Meinecke vs. Irakli Jeranashvili.