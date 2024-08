105 min

Lok Leipzig und dem Halleschen FC sind im Guten verbunden. Am Sonntag aber musste diese Freundschaft ruhen, denn es ging seit langem mal wieder um Punkte in der gleichen Liga. Hier sehen Sie das Spiel in voller Länge.

