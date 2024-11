137 min

In den ersten 14 Spielen musste der 1. FC Lok Leipzig keine Niederlage einstecken. Am Freitag versuchte der Chemnitzer FC, die Serie des Tabellenführers zu beenden. Hier sehen Sie das Spiel in voller Länge.

In den ersten 14 Spielen musste der 1. FC Lok Leipzig keine Niederlage einstecken. Am Freitag versuchte der Chemnitzer FC, die Serie des Tabellenführers zu beenden. Hier sehen Sie das Spiel in voller Länge.