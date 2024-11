113 min

Im Sachsenpokal gastierte Erzgebirge Aue am 17. November beim SV Tapfer in Leipzig. Hier erleben Sie das Duell zwischen Drittligist und Landesligist in voller Länge.

