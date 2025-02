107 min

Bezirksderby in Zwickau: Das Team von Rico Schmitt taf am Sonntag auf den Chemnitzer FC. Und die Gäste wollten aeine sportliche Revanche für die unglückliche Hinspielniederlage. Hier gibt es das Spiel in ganzer Länge.

