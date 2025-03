76 min

17 Teams aus zehn Nationen gingen in Lake Placid an den Start, um im Mixed-Team-Wettbewerb nach den Medaillen zu greifen. Auch zwei deutsche Doppel waren dabei. Hier sehen Sie das Event in voller Länge.

