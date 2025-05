200 min

Showdown in Probstheida: Am 24. Mai empfing Regionalligist Lok Leipzig den Drittligisten Erzgebirge Aue zum Finale des Sachsenpokals. Hier erleben Sie die Partie in voller Länge.

