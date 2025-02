21 min

Rund 675.000 Wahlhelfer werden am Sonntag im Einsatz sein. Wie wird man Wahlhelfer und was ist zu beachten? Und wir fragen uns, wie viel Osten steckt eigentlich in den Programmen der einzelnen Parteien?

Rund 675.000 Wahlhelfer werden am Sonntag im Einsatz sein. Wie wird man Wahlhelfer und was ist zu beachten? Und wir fragen uns, wie viel Osten steckt eigentlich in den Programmen der einzelnen Parteien?