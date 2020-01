Der Kommissar und die Alpen - In einer einzigen Sekunde

89 min

Kommissar Rocco Schiavone gibt sich die Schuld, dass ihm nahestehende Menschen an seiner Stelle sterben: vor zehn Jahren seine Frau, nun die Lebensgefährtin seines besten Freundes. In seiner Trauer ignoriert der Kommissar die Gefahr, in der er sich befindet. Obwohl er vom Dienst freigestellt ist, startet Rocco einen Rachefeldzug und muss erkennen, dass ihn ein altes Geheimnis eingeholt hat. - Rocco (Marco Gialllini) mit seiner verstorbenen Frau Marina (Isabella Ragonese), mit er immer noch imaginäre Gespräche führt. Bildrechte: rbb/ARD Degeto