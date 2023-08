MDR aktuell 13:58 Uhr vom 23. August

1 min

+++ 16-Jähriger verletzt Achtjährigen an Grundschule in Bischofswerda mit Messer +++ Maskenpflicht an Schulen gekippt: Familienrichter zu Bewährungsstrafe verurteilt +++ Waldbrand in der Türkei +++

