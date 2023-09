MDR aktuell 21:45 Uhr vom 5. September (mit Gebärdensprache)

25 min

+++ Am Tag der ersten Haushaltsdebatte: OB-Treffen in Gera +++ Immer, wenn es klemmt: Andrea hilft Sammy in der Schule +++ Hallervorden präsentiert Theaterprogramm am Geburtstag +++

+++ Am Tag der ersten Haushaltsdebatte: OB-Treffen in Gera +++ Immer, wenn es klemmt: Andrea hilft Sammy in der Schule +++ Hallervorden präsentiert Theaterprogramm am Geburtstag +++