1 min

+++ Schweres Erdbeben im Marokko: Mindestens 800 Menschen kamen ums Leben +++ Start des G20-Gipfels in Neu-Delhi +++ Regional- und Kommunalwahlen in den von Russland annektierten Gebieten in der Ukraine +++

