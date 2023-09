4 min

+++ Marokko will nach schweren Erdbeben zunächst Hilfsangebote aus vier Ländern in Anspruch nehmen +++ Bundesaußenministerin Baerbock zu Besuch in Kiew +++ Vulkan Kilauea auf Hawaii spuckt wieder Lava +++

+++ Marokko will nach schweren Erdbeben zunächst Hilfsangebote aus vier Ländern in Anspruch nehmen +++ Bundesaußenministerin Baerbock zu Besuch in Kiew +++ Vulkan Kilauea auf Hawaii spuckt wieder Lava +++