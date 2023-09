MDR aktuell 10:55 Uhr vom 20. September

5 min

+++ UN-Generaldebatte in New York: Scholz wart vor "Schein-Frieden" in der Ukraine +++ Bundesweiter Protesttag: Beschäftigte machen auf Probleme in Kliniken aufmerksam +++

+++ UN-Generaldebatte in New York: Scholz wart vor "Schein-Frieden" in der Ukraine +++ Bundesweiter Protesttag: Beschäftigte machen auf Probleme in Kliniken aufmerksam +++