2 min

+++ Klinikstreiktag: Beschäftigte machen auf finanzielle Notstände in Kliniken aufmerksam +++ Schönbohm-Affäre: Innenministerin Faeser zu Personalentscheidung befragt +++ -Generaldebatte in New York +++

+++ Klinikstreiktag: Beschäftigte machen auf finanzielle Notstände in Kliniken aufmerksam +++ Schönbohm-Affäre: Innenministerin Faeser zu Personalentscheidung befragt +++ -Generaldebatte in New York +++