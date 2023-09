MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE vom 21. September

29 min

+++ Jugendkriminalität in Halle immer öfter ein Problem +++ Digitalisierung an Schulen – So wird die neue Technik eingesetzt +++ Im Praxistest - Wie sich das Deutschlandticket auf dem Land bewährt +++

+++ Jugendkriminalität in Halle immer öfter ein Problem +++ Digitalisierung an Schulen – So wird die neue Technik eingesetzt +++ Im Praxistest - Wie sich das Deutschlandticket auf dem Land bewährt +++