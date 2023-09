MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE vom 22. September

29 min

+++ Reisegruppe auf Parkplatz in Baden-Württemberg "gestrandet" +++ Großkontrolle auf der A2 +++ Massen-Fischsterben im Parchauer See +++ Rundgang für mehr Barrierefreiheit in Quedlinburg +++

+++ Reisegruppe auf Parkplatz in Baden-Württemberg "gestrandet" +++ Großkontrolle auf der A2 +++ Massen-Fischsterben im Parchauer See +++ Rundgang für mehr Barrierefreiheit in Quedlinburg +++