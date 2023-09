30 min

+++ Osterweddingen: Eröffnung einer Recycling-Anlage für Batterien und Akkus +++ Prozessauftakt in Halle: Mitglieder eines mutmaßlichen Schleuserrings vor Gericht +++ Nachtarbeit in einer Textilreinigung in Köthen +++

+++ Osterweddingen: Eröffnung einer Recycling-Anlage für Batterien und Akkus +++ Prozessauftakt in Halle: Mitglieder eines mutmaßlichen Schleuserrings vor Gericht +++ Nachtarbeit in einer Textilreinigung in Köthen +++