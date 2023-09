MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE vom 27. September

29 min

+++ Razzia gegen rechtsextremistischen Verein auch in Bornitz +++ Industrie hofft auf Energieministerkonferenz in Wernigerode +++ Wunsch nach mehr Bürgermeisterinnen in Sachsen-Anhalt +++

