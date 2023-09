1 min

+++ Scholz: Maßnahmenpaket gegen Migration +++ Aufnahmestopp in Erstaufnahmeeinrichtung Suhl +++ Slowakei: Parlamentswahl hat begonnen +++ Ausnahmezustand in New York: Heftige Regenfälle sorgen für Hochwasser +++

+++ Scholz: Maßnahmenpaket gegen Migration +++ Aufnahmestopp in Erstaufnahmeeinrichtung Suhl +++ Slowakei: Parlamentswahl hat begonnen +++ Ausnahmezustand in New York: Heftige Regenfälle sorgen für Hochwasser +++