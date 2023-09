115 min

Der BFC Dynamo ist seit sechs Spielen ungeschlagen und ist somit ein Schwergewicht in der Regionalliga. Der Chemnitzer FC will die Serie der Berliner beenden und die eigene fortsetzen. Das Spiel hier in voller Länge.

Der BFC Dynamo ist seit sechs Spielen ungeschlagen und ist somit ein Schwergewicht in der Regionalliga. Der Chemnitzer FC will die Serie der Berliner beenden und die eigene fortsetzen. Das Spiel hier in voller Länge.