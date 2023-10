128 min

In der Fußball-Regionalliga Nordost kratzt FC Carl Zeiss Jena an den Abstiegsplätzen. Gegen FC Rot-Weiß Erfurt sollte deshalb am Sonntag ein Sieg her. Die Partie und weiteren Sport vom Tage, sehen Sie hier.

