MDR aktuell 10:55 Uhr vom 4. Oktober

5 min

+++ Busunglück in Venedig +++ In den USA ist das Repräsentantenhaus vorerst lahmgelegt +++ Tarifverhandlungen für Beschäftigte im mitteldeutschen Einzelhandel gehen in die nächste Runde +++

+++ Busunglück in Venedig +++ In den USA ist das Repräsentantenhaus vorerst lahmgelegt +++ Tarifverhandlungen für Beschäftigte im mitteldeutschen Einzelhandel gehen in die nächste Runde +++